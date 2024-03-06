Батальон "Запад-Ахмат" предотвратил прорыв ВСУ под Харьковом

Подразделение противника уничтожено

Группу боевиков ВСУ ликвидировали бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России. Они предотвратили попытку украинского подразделения прорваться к линии обороны на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщил Кадыров в Telegram, российским подразделением руководил Исмаил Агуев. Бойцам удалось пресечь попытку противника пробраться к российской линии обороны. Глава Чечни отметил, что подобные инциденты на линии соприкосновения случаются практически ежедневно.

Ранее Кадыров сообщил, что на харьковском направлении бойцы батальона обнаружили группу украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Боевиков ВСУ, которые оборудовали базу в заброшенном ангаре, уничтожили.

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