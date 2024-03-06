ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил награды заслуженным москвичкам в преддверии 8 Марта

14:37
  • среда
  • 06 марта 2024

Знаком отличия отмечена наша коллега, ведущая программы "В центре событий"

В преддверии Международного женского дня Сергей Собянин по традиции наградил заслуженных москвичек. В столичной мэрии собрались врачи, педагоги, работники транспорта, журналисты, сотрудники социальной сферы. За трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу они получили медали, почётные звания и грамоты.

Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" на протяжении 25 лет отмечена и наша коллега - руководитель и ведущая программы "В центре событий" телеканала "ТВ Центр" Анна Прохорова.

Мэр Москвы выразил слова благодарности и поздравил женщин с наступающим 8 марта.

"Красивые, умные, талантливые, поздравляю вас с наступающим женским днем и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы. От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником, в вашем лице – всех женщин Москвы. Говорю спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких. Мы вас любим, обожаем, желаем вам счастья, здоровья и успехов. Всего вам доброго", – сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин вручает награды заслуженным москвичкам
Сергей Собянин вручает награды заслуженным москвичкам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.