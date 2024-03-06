Собянин вручил награды заслуженным москвичкам в преддверии 8 Марта

Знаком отличия отмечена наша коллега, ведущая программы "В центре событий"

В преддверии Международного женского дня Сергей Собянин по традиции наградил заслуженных москвичек. В столичной мэрии собрались врачи, педагоги, работники транспорта, журналисты, сотрудники социальной сферы. За трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу они получили медали, почётные звания и грамоты.

Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" на протяжении 25 лет отмечена и наша коллега - руководитель и ведущая программы "В центре событий" телеканала "ТВ Центр" Анна Прохорова.

Мэр Москвы выразил слова благодарности и поздравил женщин с наступающим 8 марта.

"Красивые, умные, талантливые, поздравляю вас с наступающим женским днем и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы. От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником, в вашем лице – всех женщин Москвы. Говорю спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких. Мы вас любим, обожаем, желаем вам счастья, здоровья и успехов. Всего вам доброго", – сказал Собянин.

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