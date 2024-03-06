В Крыму разоблачили террористическую ячейку

Возбуждены уголовные дела

В Крыму раскрыта ячейка запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", члены которой вербовали мусульман и распространяли радикальную идеологию. Об этом в среду, 6 марта, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В спецслужбе уточнили, что задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "Всемирного халифата" и разрушения институтов светского общества. Их целью было свержение насильственным путем действующей власти.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Запорожской области удалось предотвратить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Задержаны трое украинцев, у них изъяли препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.

Уголовное дело о теракте возбудили в Санкт-Петербурге в отношении подозреваемого в поджоге релейного шкафа на пригородной железной дороге. Преступник совершил поджог между станциями Сергиево и Стрельна в Петродворцовом районе.

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