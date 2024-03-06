Зимние морозы вернутся в Москву после праздничной оттепели

Прогнозируется январская температура

После длинных выходных, приуроченных к 8 марта, в столичном регионе вновь возможны морозы до минус 14 градусов. Об этом в среду, 6 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что уже в воскресенье, а также в начале следующей недели температура понизится после недолгой оттепели и будет примерно на четыре градуса ниже нормы.

Как заявил Вильфанд, москвичей ждет "вполне январская погода", поскольку среднесуточная температура будет составлять примерно семь градусов ниже нуля, сообщает "Интерфакс".

Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили, что самой холодной на этой неделе в Москве станет ночь на четверг, 7 марта. Температура будет варьироваться в диапазоне от 10 до 15 градусов нуля, но местами столбики термометров опустятся до минус 18 градусов.

В Гидрометцентре москвичам напомнили, что для этих широт март, что бы ни говорил календарь, является не весенним, а зимним месяцем, поэтому рассчитывать на устойчивую теплую погоду пока рано.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"