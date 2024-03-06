Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антея"

Созданы новейшие образцы вооружений

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей".

Видео проверки опубликовало Минобороны России. Министру показали мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Заводские испытания проходят новые средства борьбы с беспилотниками.

В полном объеме выполнено задание по производству радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия БПЛА "Валдай" и автономных средств целеуказания "Енисей" - они обеспечивают работу зенитного ракетного комплекса С-400, отчитался генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

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