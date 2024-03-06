КамАЗ тюльпанов на 3 миллиона рублей угнали в Москве

Похитителей ищут

КамАЗ тюльпанов украли на московском рынке "Фудсити". Неизвестные выдали себя за владельцев груза и увели целый грузовик цветов, таких ценных в преддверии 8 марта.

Как сообщил Telegram-канал "112", в полицию обратился предприниматель, который и рассказал трагическую историю. Как выяснилось, злоумышленники перегрузили тюльпаны из одного фургона в другой и скрылись с места преступления.

Украденная партия цветов оценивается в 3 миллиона рублей. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. В каком направлении увезли праздничное настроение – пока неизвестно.

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