Минобороны России подтвердило уничтожение еще одного Abrams в танковой дуэли

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские бойцы ликвидировали еще два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом в среду, 6 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, один из этих танков — американский Abrams – был уничтожен экипажем российского Т-72Б3 первым же выстрелом.

В целом на авдеевском направлении подразделения группировки "Центр" ВС России в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщает РИА Новости.

Ранее командир одного из подразделений ВС России рассказал, что американская боевая машина была ликвидирована с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипажем российского Т-72Б3. Этому предшествовали сообщения о ликвидации танков Abrams с применением беспилотников — дронов "Упырь" и "Пиранья".

Командующий группировки "Таврия" Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский назвал сложной ситуацию в зоне ответственности своих военных. Он заявил, что всего лишь за сутки российская артиллерия обстреляла позиции ВСУ на этом направлении 1175 раз.

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