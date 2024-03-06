Отказ послов ЕС от встречи с Лавровым поставил под вопрос их пребывание в России

Об этом рассказала спикер российского МИД

Поведение послов стран Евросоюза, проигнорировавших приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ставит под вопрос предназначение дипломатических представительств этих государств в Москве. Такое заявление сделала в среду, 6 марта, спикер МИД России Мария Захарова.

Из случившегося с послами чиновница сделала вывод, что "они не интересуются контактами с официальными властями России в целом". Однако "это аномальная дипломатическая практика, это алогичная, это разрушающая принципы направления послов практика".

Поинтересовавшись, в чем же тогда эти послы усматривают смысл своей деятельности в России, Захарова напомнила, что "они занимались шпионской деятельностью", посещали митинги и "коллективно, взявшись за руки, ходят в суды", хотя разбирательства касались российских граждан и российской юрисдикции, сообщает "Интерфакс".

Поэтому мы ждем ответа от них на вопрос, что же они тогда делают в нашей стране, и в чем они видят свои функции, и как они будут выстраивать работу. Пусть они каждый ответят, что они делают в нашей стране, и как они будут выстраивать свою работу в будущем.

Между тем официальный Брюссель не увидел ничего необычного в игнорировании европейскими дипломатами приглашения в российский МИД. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что "это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны".

Российский президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, а Москва готова к диалогу. Он отметил, что Западу необходимо менять поведение в отношении России и искать компромиссы.

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