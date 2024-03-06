ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отказ послов ЕС от встречи с Лавровым поставил под вопрос их пребывание в России

15:58
  • среда
  • 06 марта 2024

Об этом рассказала спикер российского МИД

Поведение послов стран Евросоюза, проигнорировавших приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ставит под вопрос предназначение дипломатических представительств этих государств в Москве. Такое заявление сделала в среду, 6 марта, спикер МИД России Мария Захарова.

Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций против России
Евросоюз готов легализовать использование доходов с замороженных активов России

Из случившегося с послами чиновница сделала вывод, что "они не интересуются контактами с официальными властями России в целом". Однако "это аномальная дипломатическая практика, это алогичная, это разрушающая принципы направления послов практика".

Поинтересовавшись, в чем же тогда эти послы усматривают смысл своей деятельности в России, Захарова напомнила, что "они занимались шпионской деятельностью", посещали митинги и "коллективно, взявшись за руки, ходят в суды", хотя разбирательства касались российских граждан и российской юрисдикции, сообщает "Интерфакс".

Поэтому мы ждем ответа от них на вопрос, что же они тогда делают в нашей стране, и в чем они видят свои функции, и как они будут выстраивать работу. Пусть они каждый ответят, что они делают в нашей стране, и как они будут выстраивать свою работу в будущем.

Между тем официальный Брюссель не увидел ничего необычного в игнорировании европейскими дипломатами приглашения в российский МИД. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что "это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны".

Российский президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, а Москва готова к диалогу. Он отметил, что Западу необходимо менять поведение в отношении России и искать компромиссы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.