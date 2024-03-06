Голикова: снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу

Деньги, выделяемые на первенца, стимулируют россиянок рожать детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала причину, по которой снижение рождаемости в стране значительно замедлилось. Она считает, что этому способствовало введение маткапитала на первого ребенка. Об этом министр говорила в ходе марафона "Знание. Первые", который проходит на Всемирном молодежном форуме, сообщает РИА Новости.

Голикова объяснила, что после того, как деньги стали платить после рождения первого ребенка и доплачивать за рождение второго, сразу проявилось несколько демографических эффектов. С одной стороны, уровень рождаемости начал снижаться медленнее. А с другой, россияне стали чаще рожать третьего малыша.

Напомним, ранее о снижении рождаемости говорил президент страны Владимир Путин. Он связал этот процесс с ростом благосостояния населения. По его мнению, у людей появляются другие ценности. Они хотят развития, получения образования, а рождение ребенка откладывают.

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