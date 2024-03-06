ВС России поразили авиационную технику на украинских аэродромах

Уничтожены склады боеприпасов

ВС России нанесли удары по Днепропетровской и Хмельницкой областям. На украинских аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожена авиатехника и боеприпасы, сообщили в российском Минобороны.

По данным военного ведомства, удары наносила оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты. Также были задействованы ракетные войска и артиллерия. Уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.

Продолжались бои на авдеевском направлении. Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 460 военных, 2 танка, один из которых Abrams. Также, по данным Минобороны, ликвидированы боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

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