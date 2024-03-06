Священник на Украине назвал "азовцев" нацистами и стал фигурантом уголовного дела

Клирика обвинили в героизации российских военнослужащих

На Украине возбудили уголовное дело против священника УПЦ (канонической церкви) за антиукраинские и пророссийские высказывания. Об этом Служба безопасности страны сообщила в своем телеграм-канале, пишет ТАСС. Под преследование попал клирик Черкасской епархии.

СБУ сообщает, что в одной из своих публикаций священник обвинил украинских военнослужащих в подготовке провокаций в Одессе. А также назвал нацистами бойцов спецподразделения "Азов" (признано в России террористическим и запрещено).

Дело возбудили по статье об оправдании России. И сейчас решают вопрос - какую меру пресечения избрать клирику.

Служба безопасности Украины в своем сообщении не называет имени и фамилии священника. Однако недавно стало известно об обыске в доме протоиерея Бориса Бродовского. Причиной называли некое видео, которое клирик якобы постил в социальной сети.

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