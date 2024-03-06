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Песков рассказал о роли Нуланд в развитии отношений России и США

16:32
  • среда
  • 06 марта 2024

Она добилась возобновления конфронтации между двумя странами

Талантливый дипломат, которой нужно было применять свои способности на мирном поприще. Так охарактеризовал замгоссекретаря США Викторию Нуланд пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал предполагаемую отставку американской чиновницы, сообщает РИА Новости

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По его мнению, действия Нуланд сыграли большую роль в дестабилизации обстановки на Украине. А также она способствовала возобновлению конфронтации в России. Отметим, что провал политики США в отношении Киева и называют одной из причин отставки дипломата. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместительница покинет свой пост в ближайшие недели. Еще одной версией причины ее ухода стали кадровые перестановки. Нуланд надеялась на пост первого заместителя, но не получила его. 

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