Она добилась возобновления конфронтации между двумя странами

Талантливый дипломат, которой нужно было применять свои способности на мирном поприще. Так охарактеризовал замгоссекретаря США Викторию Нуланд пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал предполагаемую отставку американской чиновницы, сообщает РИА Новости.

По его мнению, действия Нуланд сыграли большую роль в дестабилизации обстановки на Украине. А также она способствовала возобновлению конфронтации в России. Отметим, что провал политики США в отношении Киева и называют одной из причин отставки дипломата.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместительница покинет свой пост в ближайшие недели. Еще одной версией причины ее ухода стали кадровые перестановки. Нуланд надеялась на пост первого заместителя, но не получила его.

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