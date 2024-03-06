Систему онлайн-голосования Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента

В тестировании приняли участие около 713 тысяч человек

В ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что во время теста московская система электронного голосования успешно справилась с нагрузкой.

Отмечено, что в тестировании приняли участие около 713 тысяч человек. Отдельно указывается, что в первые минуты голосования система перешла в режим электронной очереди. Делается это, чтобы распределить нагрузку. Аналогичный механизм будет применяться и при голосовании непосредственно на выборах президента России.

"Мы эту страничку протестировали, в целом ее на голосовании, на тесте, те первые 30 тыс., которые буквально в первую минуту зашли, у них время ожидания было от 5 до 10 минут в среднем", - уточнил Костырко.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8 часов 15 марта до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании можно принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

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