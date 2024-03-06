Жителей Москвы попросили не спешить с заменой шин

Также открывать мотосезон еще рано

Жителей Москвы и Московской области попросили не спешить с заменой автомобильной резины. Плюсовые температуры еще не устойчивы и летние шины могут сыграть роковую роль. Об этом пишет телеграм-канал "Москвач". Эксперты советуют подождать несколько недель.

Более того, синоптики прогнозируют, что в ближайшие ночи столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки. Это значит, что по утрам на дорогах будет гололедица. Летняя резина к таким погодным явлениям не готова. И машина не будет держать дорогу. Мотосезон по этой же причине открывать еще рано.

Эксперты советуют вернуться к вопросу замены резины тогда, когда среднесуточная температура будет в диапазоне 5-6 градусов выше ноля. По предварительным прогнозам это случится не раньше апреля.

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