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Жителей Москвы попросили не спешить с заменой шин

17:05
  • среда
  • 06 марта 2024

Также открывать мотосезон еще рано

Жителей Москвы и Московской области попросили не спешить с заменой автомобильной резины. Плюсовые температуры еще не устойчивы и летние шины могут сыграть роковую роль. Об этом пишет телеграм-канал "Москвач". Эксперты советуют подождать несколько недель. 

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Более того, синоптики прогнозируют, что в ближайшие ночи столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки. Это значит, что по утрам на дорогах будет гололедица. Летняя резина к таким погодным явлениям не готова. И машина не будет держать дорогу. Мотосезон по этой же причине открывать еще рано. 

Эксперты советуют вернуться к вопросу замены резины тогда, когда среднесуточная температура будет в диапазоне 5-6 градусов выше ноля. По предварительным прогнозам это случится не раньше апреля. 

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