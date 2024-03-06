ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: по кортежу Зеленского был нанесен ракетный удар

17:20
  • среда
  • 06 марта 2024

Газета "Прототема" написала, что снаряд разорвался в 150 метрах от греческой делегации

По кортежу Зеленского в Одессе был нанесен ракетный удар. Об этом написала греческая газета "Прототема". Издание отмечает, что снаряд прилетел в 150 метрах от места встречи украинского президента с греческим премьер-министром. 

ЕК: Зеленский ошибся в заявлении про бесплатные снаряды от Евросоюза
Зеленский: Ситуация с фермерами в Польше вышла за пределы экономики и морали
"Колосс на глиняных ногах": Зеленский потерял значение для США

Украинские источники дают эту информацию также со ссылкой на греческие СМИ, При этом уточняют, что ракета была российской. Помимо премьер-министра Мицотакиса, как сообщается, в делегации этой страны еще восемь человек и их охрана. 

Никаких подробностей о том, что сейчас с Владимиром Зеленским, украинские СМИ не приводят. Последнее видео в официальном телеграм-канале украинского президента датировано вчерашним днем. Сегодня утром в Одессе прозвучал сильный взрыв. После этого местные паблики написали о пяти погибших. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.