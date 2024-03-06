СМИ: по кортежу Зеленского был нанесен ракетный удар

Газета "Прототема" написала, что снаряд разорвался в 150 метрах от греческой делегации

По кортежу Зеленского в Одессе был нанесен ракетный удар. Об этом написала греческая газета "Прототема". Издание отмечает, что снаряд прилетел в 150 метрах от места встречи украинского президента с греческим премьер-министром.

Украинские источники дают эту информацию также со ссылкой на греческие СМИ, При этом уточняют, что ракета была российской. Помимо премьер-министра Мицотакиса, как сообщается, в делегации этой страны еще восемь человек и их охрана.

Никаких подробностей о том, что сейчас с Владимиром Зеленским, украинские СМИ не приводят. Последнее видео в официальном телеграм-канале украинского президента датировано вчерашним днем. Сегодня утром в Одессе прозвучал сильный взрыв. После этого местные паблики написали о пяти погибших.

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