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Путин: Россия готова делиться наработками в области атомной энергетики

17:41
  • среда
  • 06 марта 2024

Президент встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Россия готова делиться наработками в сфере атомной энергетики. Эта информация доступна для всех заинтересованных партнеров. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает сайт Кремля

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Президент напомнил, что наша страна реализует множество международных проектов в сфере атомной энергетики. И сотрудничество с МАГАТЭ важно для обеспечения высоких стандартов безопасности этого вида энергетики. 

Путин напомнил, что и в России реализуются атомные проекты на самых современных принципах. В первую очередь речь идет о станции Курск-2. Она будет работать на быстрых нейтронах. Строятся малые атомные электростанции, развивается атомный флот. 

Гросси, в свою очередь, сообщил, что есть несколько важных вопросов, которые ему нужно обсудить в России. И в первую очередь - это вопросы атомной безопасности. 

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