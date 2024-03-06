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Мосгоризбирком: Участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов

18:35
  • среда
  • 06 марта 2024

Голосование пройдет с 15 по 17 марта

Все участковые избирательные комиссии Москвы готовы к проведению выборов президента России. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
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Она отметила, что сегодня УИКи "символично открывают двери". А значит, предвыборная гонка вышла на финишную прямую.

В Москве 2204 участковые избирательные комиссии. Там будет задействовано 32 тысячи человек. Уже все готово технически, подготовлена нормативная база. Жителей проинформировали о месте нахождения участков и процедуре голосования.

Напомним, выборы пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в столице смогут жители с постоянной регистрацией. А также те приезжие из регионов, кто заранее написал заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Онлайн-голосование пройдет с 8 утра 15 марта до 20.00 17 марта. А избирательные участки будут открыты все три дня с 8 до 20.

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