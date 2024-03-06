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Собянин: На севере Москвы ввели 39 домов по программе реновации

18:50
  • среда
  • 06 марта 2024

Строятся еще 30

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что на севере столицы в рамках программы реновации строятся 30 новых домов.

"Столько же корпусов проектируется. Уже введено в эксплуатацию 39 домов, из них 38 передано под заселение. Новые квартиры получили около 16 тыс. 900 жителей САО", - добавил глава города.

Одновременно с программой реновации идет развитие социальной инфраструктуры, уточнил мэр. Так, в районе Ховрино скоро откроется учебный корпус на 500 мест, а в Западном Дегунине запланирован детский сад и строится корпус школы №2098 "Многопрофильный образовательный центр имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора".

Кроме того, в Восточном Дегунине планируется образовательный комплекс, а в районе Головинский поликлиника и спорткомплекс.

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