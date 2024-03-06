Поезда от Москвы до Черного моря будут доезжать за 16 часов

Такую задачу поставил железнодорожникам Владимир Путин

Поезда от Москвы к Черному морю должны доезжать за 16 часов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию российского Юга и Приазовья. Он поручил продумать стратегию развития железнодорожного транспорта в этом направлении, сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы эта задача стала реальной, глава государства предложил разделить грузовые и пассажирские потоки на этом направлении. Таким образом, должна расширится не только пропускная способность железной дороги, но и портов Азовского и Черного морей.

Путин добавил, что спрос на перевозки в этом направлении сейчас растет. Однако там есть узкие места, на которые стоит обратить пристальное внимание. А если разделить потоки и разгрузить ветки, то и пассажиропоток в этом направлении существенно вырастет. Так как Черноморские курорты - одно из любимейших мест отдыха россиян.

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