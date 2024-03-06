ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поезда от Москвы до Черного моря будут доезжать за 16 часов

19:08
  • среда
  • 06 марта 2024

Такую задачу поставил железнодорожникам Владимир Путин

Поезда от Москвы к Черному морю должны доезжать за 16 часов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию российского Юга и Приазовья. Он поручил продумать стратегию развития железнодорожного транспорта в этом направлении, сообщает РИА Новости.

Путин: Россия готова делиться наработками в области атомной энергетики
Путина назвали победителем в торговой войне Польши с Украиной

Для того, чтобы эта задача стала реальной, глава государства предложил разделить грузовые и пассажирские потоки на этом направлении. Таким образом, должна расширится не только пропускная способность железной дороги, но и портов Азовского и Черного морей.

Путин добавил, что спрос на перевозки в этом направлении сейчас растет. Однако там есть узкие места, на которые стоит обратить пристальное внимание. А если разделить потоки и разгрузить ветки, то и пассажиропоток в этом направлении существенно вырастет. Так как Черноморские курорты - одно из любимейших мест отдыха россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поезд на берегу моря
Поезд на берегу моря
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.