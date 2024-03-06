Российский Су-30 сопроводил самолеты ВВС Великобритании над Черным морем

Нарушения границы допущено не было

Минобороны России сообщило, что 6 марта в воздух был поднят истребитель Су-30 после того, как над Черным морем засекли самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании.

Иностранные военные самолеты в итоге совершили разворот. Нарушения российской границы допущено не было. Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как добавили в ведомстве, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"