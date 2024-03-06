ЦИК подвела промежуточные итоги досрочного голосования на выборах президента

Тем временем кандидаты и их представители продолжают работу в регионах

Центральная избирательная комиссия подвела промежуточные итоги досрочного голосования. Кампания идет с 25 февраля в 32 регионах.

"Досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало. Это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участковые избирательные комиссии добираются не всегда легко и просто, а с большими проблемами", - сообщил Николай Булаев, зампредседателя Центральной избирательной комиссии.

Николай Харитонов, кандидат в президенты от КПРФ, в среду участвовал в отправке гуманитарного груза в Донбасс. Это уже 123-й конвой с необходимыми на фронте вещами, которые собирают для бойцов сторонники партии. Из Подмосковья отправились машины с продуктами и теплой одеждой.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в преддверии 8 марта приехал в СИЗО №6 в столичном районе Печатники, где содержатся женщины. Пообщался с подследственными и осмотрел камеры, чтобы оценить условия пребывания в изоляторе. Слуцкий обратил внимание - многие здесь находятся за экономические преступления.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко встретилась с коллективом брянской детской областной больницы. Она поздравила женщин с праздником и рассказала о приоритетах государства в области демографии: "Результаты, которых мы спустя несколько лет реализации программы добились, это существенное снижение показателей младенческой смертности, смертности материнской".

Единый кандидат в президенты от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в среду обсуждал с подростками тему буллинга.

"В первую очередь очень важно, чтобы были психологи в школе и это были психологи подготовленные, профессиональные. И чтобы были они в каждом здании, а не как сейчас при укрупнении школ. Потому что эти профессионалы - они на первой линии из тех, кто помогает деткам", - отметил он.

Сегодня же подвели итоги тестового дистанционного голосования в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами.

"Мы, конечно, поражены тем количеством москвичей, кто проголосовал. Это больше 700 тысяч человек. 716 тысяч москвичей сделало свой выбор в тестовом голосовании. Очень здорово, спасибо им большое за внимание и за то, что приняли участие в этом голосовании", - сказал Вадим Ковалев, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Система отработала без сбоев. И это при том, что в первый час тестового голосования сервисом решили воспользоваться 400 тысяч человек.

"Мы ожидаем, что на голосовании 15 числа люди, которые будут использовать ДЭГ, могут встретиться с проблемой большой очереди, когда одномоментно более 30 тысяч человек, как нам показал тест, могут пробовать проголосовать. Для этого мы создали электронную очередь, которую успешно протестировали в рамках публичного теста", - объяснил Артем Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы.

Впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование. Помимо москвичей, отдать свой голос онлайн смогут жители 28 регионов. Заявления на такой способ волеизъявления подали уже около 6 с половиной миллионов россиян. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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