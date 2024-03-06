Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Азербайджана

Товарооборот растет и приблизился к отметке в 4,5 миллиарда долларов

Глава правительства Михаил Мишустин, который находится с визитом в Азербайджане, в среду встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым и поздравил его с победой на внеочередных выборах главы государства.

На встрече речь шла о качественно новом уровне отношений между Москвой и Баку. Товарооборот растет и приблизился к отметке в 4,5 миллиарда долларов. Это данные за прошлый год, а по итогам текущего цифры должны еще вырасти. Развивается взаимодействие и по другим приоритетным направлениям.

"Мы думаем, в частности, о совместном проекте в области транспортного машиностроения. Есть также перспективное направление больших взаимных технологических инновационных проектов. Работаем по сельскому хозяйству. Также есть у нас ряд вопросов по фармацевтике, вчера договорились об усилении здесь работы. Собственно говоря, вся палитра взаимных проектов на сегодняшний день на нашем контроле. И об этом свидетельствуют цифры взаимного торгово-экономического оборота. Вы сказали о росте около 17%. Так это и есть", - указал Мишустин.

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