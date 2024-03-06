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Уровень бедности в России снизился до 9,3%

19:36
  • среда
  • 06 марта 2024

Итоги 2023 года подвел Росстат

В России 13,5 миллиона человек живет за чертой бедности. Таковы данные Росстата за 2023 год. Статистики указывают на то, что это 9,3% населения страны. Таким образом уровень бедности снизился за год на 0,5%. 

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По информации Росстата, чертой бедности в России стал уровень доходов ниже 14339 рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 13545 рублей.

Отмечается, что самый низкий показатель числа бедных в стране пришелся на IV квартал 2023 года. Там было всего 6,8% жителей России, оказавшихся за чертой бедности. 

Напомним, в послании Федеральному собранию России, которое оглашалось недавно, Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в стране. К 2030 году этот показатель должен быть не более 7%. 

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