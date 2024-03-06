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При атаке хуситов на судно в Аденском заливе есть погибшие

20:20
  • среда
  • 06 марта 2024

Йеменские повстанцы напали на торговое судно под флагом Барбадоса

После атаки хуситов  в Аденском заливе есть погибшие. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным британского посольства, речь идет о двух моряках.

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Отмечается, что атаковано было торговое судно, которое следовало под флагом Барбадоса.  Принадлежит транспорт по разным данным либо греческой, либо американской, либо британской компании. 

Удар был нанесен в 54 морских милях от йеменского порта Адена. Он пришелся рядом с судном, которое в этот момент проходило в том районе. 

Ранее хуситы, которые управляют Йеменом, заявили, что будут наносить удары по всем судам, которые имеют прямое или косвенное отношение к Израилю. Они предложили другим странам отозвать свои экипажи с таких судов. На этом фоне некоторые копании приостановили перевозки через Красное море. 

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