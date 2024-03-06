Девочка погибла в Подмосковье во время пожара

Частный дом загорелся от неисправного холодильника

В Подмосковье во время пожара погибла девятилетняя девочка. ЧП произошло в частном доме в Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Ребенок остался дома со старшим 18-летним братом, пока мать работала в ночную смену.

Ночью, по предварительным данным, вспыхнул неисправный холодильник. От пожара проснулся подросток и попытался спасти сестру. Но пробиться в ее комнату не смог, так как дом уже был охвачен пламенем. Тогда парень выбежал на улицу и вызвал пожарных.

Сейчас пожарные выясняют все обстоятельства случившегося. Точная причина возгорания станет известна после проведения соответствующих экспертиз.

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