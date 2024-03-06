Российских теннисистов допустили на Олимпийские игры

Выступать они будут в нейтральном статусе

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Олимпийских играх. Правда, в нейтральном статусе. Таково решение международной федерации тенниса (ITF), сообщает "Интерфакс". Выступать спортсмены будут как индивидуальные атлеты.

В сообщении отмечается, что решение сходно с теми, которые уже приняли федерации других видов спорта. Они касаются индивидуальных спортсменов. Кроме того, "позиция соответствует международной политике тенниса". Отмечается, что она была принята в мае 2022 года.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Паралимпиада состоится там же с 28 августа по 8 сентября.

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