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Путин в Сочи поучаствовал в панельной сессии и пообщался со студентами

22:13
  • среда
  • 06 марта 2024

А также - посетил выставку "Город молодежи"

Сегодня в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи. Ярким финальным аккордом праздника стала грандиозная церемония закрытия в ледовом дворце "Большой".

Его трибуны были заполнены на 100 процентов. Всю последнюю неделю более 20 тысяч молодых людей из более 100 стран посещали деловые мероприятия и выставки, общались с ведущими экспертами. Но самое главное - им удалось прорвать информационную блокаду, которую коллективный Запад пытается выстроить вокруг России.

Уже завтра у участников фестиваля начинается региональная программа. Многие из них поедут на экскурсии по нашей стране, чтобы лучше узнать ее культуру и обычаи. Выступая на церемонии закрытии, Владимир Путин поблагодарил собравшихся за то, что им удалось создать в "Сириусе" настоящий город молодежи мира.

Президент также принял участие в завершающей фестиваль панельной сессии. Дискуссия прошла под девизом "Начнем будущее вместе". У гостей мероприятия была возможность напрямую задать интересующие вопросы российскому президенту. Темы поднимались самые разнообразные - политика, экономика, конфликты, образование. Глава государства отметил, что для достижения взаимопонимания и строительства совместного будущего важно уважать и изучать все культуры мира. В том числе русскую, которая богата и многогранна. Также Владимир Путин заявил, что хочет услышать идеи молодежи.

"Вот эта встреча посвящена тому, чтобы мы получали обратную связь от вас. Хотелось бы получить ваши совету, чтобы услышать, как и что нужно сделать. Чтобы двигаться дальше для достижения наших общих целей развития", - указал глава государства.

Перед началом церемонии закрытия Владимир Путин пообщался с иностранными студентами, которые приняли участие в фестивале. Все они учатся в российских вузах, поэтому говорили с президентом свободно, без переводчика. Глава государства поинтересовался у гостей, комфортно ли им было в непривычном для них сочинском климате. Оказалось, что мартовская погода российских субтропиков понравилась всем. На фестивале молодежи в "Сириусе" организаторы сделали все возможное, чтобы его участникам было комфортно, подчеркнул российский лидер.

Одна из собеседниц - Оливия из Габона - рассказала президенту, что приехала на учебу в нашу страну в 2011 году, пойдя по стопам отца, который получил высшее образование в Краснодаре. Девушка призналась, что поэзия Пушкина помогла ей влюбиться в русский язык, и теперь Оливия - кандидат филологических наук. 

После общения со студентами Владимир Путин посетил выставку "Город молодежи", которым в эти дни стал "Сириус". На огромной территории более 100 гектаров - расположились 55 объектов. Все как в настоящем мегаполисе. Есть главная улица - проспект Добра, площадь Душа России и даже импровизированный аэропорт. Его пространство переосмыслили и наполнили метафорами. Первая - быть понятыми без перевода. Еще одна - быстро взлетать. Ведь сейчас в России очень много сделано для карьерного роста молодежи.

Президент посетил магазин беспошлинной торговли, где в течение недели свои товары выставляли молодые отечественные предприниматели. Осмотрел глава государства и павильон "Росмолодежи", а еще побывал в детской зоне "Артек". Владимиру Путину показали библиотеку и вручили подарок - книгу "Сириуса".

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Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин общается с иностранным студентам
Владимир Путин общается с иностранным студентам
Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин
Владимир Путин
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
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