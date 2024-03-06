Путин в Сочи поучаствовал в панельной сессии и пообщался со студентами

А также - посетил выставку "Город молодежи"

Сегодня в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи. Ярким финальным аккордом праздника стала грандиозная церемония закрытия в ледовом дворце "Большой".

Его трибуны были заполнены на 100 процентов. Всю последнюю неделю более 20 тысяч молодых людей из более 100 стран посещали деловые мероприятия и выставки, общались с ведущими экспертами. Но самое главное - им удалось прорвать информационную блокаду, которую коллективный Запад пытается выстроить вокруг России.

Уже завтра у участников фестиваля начинается региональная программа. Многие из них поедут на экскурсии по нашей стране, чтобы лучше узнать ее культуру и обычаи. Выступая на церемонии закрытии, Владимир Путин поблагодарил собравшихся за то, что им удалось создать в "Сириусе" настоящий город молодежи мира.

Президент также принял участие в завершающей фестиваль панельной сессии. Дискуссия прошла под девизом "Начнем будущее вместе". У гостей мероприятия была возможность напрямую задать интересующие вопросы российскому президенту. Темы поднимались самые разнообразные - политика, экономика, конфликты, образование. Глава государства отметил, что для достижения взаимопонимания и строительства совместного будущего важно уважать и изучать все культуры мира. В том числе русскую, которая богата и многогранна. Также Владимир Путин заявил, что хочет услышать идеи молодежи.

"Вот эта встреча посвящена тому, чтобы мы получали обратную связь от вас. Хотелось бы получить ваши совету, чтобы услышать, как и что нужно сделать. Чтобы двигаться дальше для достижения наших общих целей развития", - указал глава государства.

Перед началом церемонии закрытия Владимир Путин пообщался с иностранными студентами, которые приняли участие в фестивале. Все они учатся в российских вузах, поэтому говорили с президентом свободно, без переводчика. Глава государства поинтересовался у гостей, комфортно ли им было в непривычном для них сочинском климате. Оказалось, что мартовская погода российских субтропиков понравилась всем. На фестивале молодежи в "Сириусе" организаторы сделали все возможное, чтобы его участникам было комфортно, подчеркнул российский лидер.

Одна из собеседниц - Оливия из Габона - рассказала президенту, что приехала на учебу в нашу страну в 2011 году, пойдя по стопам отца, который получил высшее образование в Краснодаре. Девушка призналась, что поэзия Пушкина помогла ей влюбиться в русский язык, и теперь Оливия - кандидат филологических наук.

После общения со студентами Владимир Путин посетил выставку "Город молодежи", которым в эти дни стал "Сириус". На огромной территории более 100 гектаров - расположились 55 объектов. Все как в настоящем мегаполисе. Есть главная улица - проспект Добра, площадь Душа России и даже импровизированный аэропорт. Его пространство переосмыслили и наполнили метафорами. Первая - быть понятыми без перевода. Еще одна - быстро взлетать. Ведь сейчас в России очень много сделано для карьерного роста молодежи.

Президент посетил магазин беспошлинной торговли, где в течение недели свои товары выставляли молодые отечественные предприниматели. Осмотрел глава государства и павильон "Росмолодежи", а еще побывал в детской зоне "Артек". Владимиру Путину показали библиотеку и вручили подарок - книгу "Сириуса".

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