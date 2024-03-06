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Путин посоветовал иностранным студентам одеваться теплее

21:44
  • среда
  • 06 марта 2024

Он пообщался с молодежью, приехавшей на фестиваль молодежи в Сочи

Главное в России - теплее одеваться. Такой совет дал иностранным студентам Владимир Путин во время встречи на Всемирном фестивале молодежи. Он уточнил у собравшихся, холодно ли им, сообщает РИА Новости

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О своей любви к русскому языку Путину рассказала девушка из Габона по имени Оливия. Она преподает в РУДН русский как иностранный. Оливия рассказала, что влюбилась в русскую речь и изучала поэзию XIX века. На это президент указал, что ни один перевод не сравнится с возможностью читать на языке оригинала. 

Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи на федеральной территории "Сириус". Он стартовал 1 марта и завершится 7-го. 

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Владимир Путин общается с иностранным студентам
Владимир Путин общается с иностранным студентам
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