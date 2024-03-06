ВС России нанесли высокоточный удар по ангару в порту Одессы

Там готовили к применению боевые безэкипажные катера

Российские войска нанесли новые высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины.

Как сообщает Минобороны, утром в порту Одессы был поражен ангар, где готовили к применению боевые безэкипажные катера.

Кроме того, на аэродромах в Днепропетровской и Хмельницкой областях уничтожены авиатехника, склады боеприпасов и топлива.

В зоне спецоперации на авдеевском направлении российские подразделения подбили очередной - уже третий - танк Abrams американского производства.

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