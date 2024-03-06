ВС России нанесли высокоточный удар по ангару в порту Одессы

Там готовили к применению боевые безэкипажные катера
Российские войска нанесли новые высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины.
Как сообщает Минобороны, утром в порту Одессы был поражен ангар, где готовили к применению боевые безэкипажные катера.
Кроме того, на аэродромах в Днепропетровской и Хмельницкой областях уничтожены авиатехника, склады боеприпасов и топлива.
В зоне спецоперации на авдеевском направлении российские подразделения подбили очередной - уже третий - танк Abrams американского производства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"