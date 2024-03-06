Режиссер Римас Туминас умер в больнице в Италии

О его смерти сообщил театр Вахтангова

Бывший художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас скончался в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Режиссеру было 72 года.

Советский и литовский режиссер Римас Туминас родился в 1952 году в Кельме. Учился в литовской консерватории, а затем на режиссерском факультете ГИТИСа. Дебютировал в театре драмы Литовской ССР. В 2007 году принял предложение возглавить театр имени Евгения Вахтангова.

В 2014 году стало известно, что Туминас болеет раком.

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