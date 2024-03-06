Режиссер Римас Туминас умер в больнице в Италии

О его смерти сообщил театр Вахтангова
Бывший художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас скончался в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Режиссеру было 72 года.
Советский и литовский режиссер Римас Туминас родился в 1952 году в Кельме. Учился в литовской консерватории, а затем на режиссерском факультете ГИТИСа. Дебютировал в театре драмы Литовской ССР. В 2007 году принял предложение возглавить театр имени Евгения Вахтангова.
В 2014 году стало известно, что Туминас болеет раком.