Нынешняя политика Вашингтона ошибочна

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, что подавляющему большинству стран мира не очень нравится укрепление монополии США, передает РИА Новости.

Как отметил российский лидер, Вашингтон сам выпустил джинна из бутылки, действуя в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и других случаях, поэтому и у других стран есть право защищать свои интересы, ведя боевые действия.

Власти США подрывают авторитет доллара, их политика ошибочна, подчеркнул глава государства. Вместе с тем Путин признал, что США - это супердержава. Но элиты США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

По поводу нынешнего конфликта между Москвой и Киевом Путин сказал, что отвратительные проявления национализма - это яд, отравляющий жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине. Но президент выразил уверенность в том, что воссоединение русских и украинцев на духовном уровне рано или поздно произойдет.

Но, как особо указал Путин, Россия "не оставит в покое" тех, кто причастен к ударам по мирным жителям Белгорода, это военное преступление.

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