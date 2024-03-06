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Путин высказался о конце света и эре машин

22:26
  • среда
  • 06 марта 2024

Но применение искусственного интеллекта остановить невозможно

В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что не верит в предсказания "конца света" из-за развития технологий, пишет ТАСС.

"Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком", - отметил при этом глава государства.

Все зависит от нас самих, резюмировал российский лидер.

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