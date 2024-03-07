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Крыса бежит с тонущего корабля: на Западе оценили уход Нуланд

08:22
  • четверг
  • 07 марта 2024

Она сеяла нестабильность по всему миру

Главный инженер киевского Майдана уходит в тень. Виктория Нуланд, снабжавшая свежей выпечкой киевский Майдан и крывшая матом европейских партнёров, покидает Государственный департамент, оставив свой главный проект - Украину - практически в руинах. В её родной Америке комментарии полны эмоций. Крыса бежит с тонущего корабля?
Песков рассказал о роли Нуланд в развитии отношений России и США

О том, как Януковича, да и всю Украину загоняли в ловушку, приманивая печеньками, Виктория Нуланд рассказывает с гордостью. Капкан для некогда процветавшей страны захлопнулся быстро.

Американские журналисты пишут: Нуланд продвигала американскую внешнюю политику и сеяла нестабильность по всему миру:

"Даже планируя свой уход, она оставалась приверженной нашей прокси-войне против России, которая была её детищем с самого начала, начиная с революции на Майдане в 2014 году".

И даже американские публицисты пишут: прекрасно, если бы её уход стал сигналом к изменению ситуации. Бежит крыса с корабля, у которой в действительности всё не так, как на самом деле.

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Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
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