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Симонов объяснил, почему Киев хочет сохранить транзит российского газа

08:54
  • четверг
  • 07 марта 2024

Это выгодно самой Украине

Какие потери несёт экономика Евросоюза из-за своей антироссийской политики? Что стоит за звучащими на Западе призывами убедить Украину отказаться от транзита газа через свою территорию? Заинтересован ли Киев при всей своей враждебной риторике к продлению договора о транзите?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Почему Украина хочет сохранить транзит российского газа? Первое – за транзит платятся деньги. Вторая история еще более чувствительна. Она называется "виртуальный реверс", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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