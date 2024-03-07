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Российские вертолеты Ка-52 уничтожили опорники ВСУ

08:30
  • четверг
  • 07 марта 2024

Все цели были успешно поражены

Информация о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении российские войска успешно отразили три контратаки ВСУ в районе Синьковки и Терны. Потери противника составили более 160 военнослужащих. Свыше 200 человек ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении, уничтожено два вражеских танка. Расчетами ПВО за сутки сбиты девять ракетных снарядов HIMARS.

Мощную поддержку с воздуха нашим наземным подразделениям обеспечивают экипажи вертолетов Ка-52. На Северодонецком направлении "Аллигаторы" точными ударами с воздуха уничтожили опорные пункты и скопление живой силы противника. Работали на предельно малых высотах. По докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

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