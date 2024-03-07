Названы новые имена героев спецоперации

Бойцы проявили мужество
Новые примеры мужества и профессионализма наших военных, участвующих в спецоперации.
Расчёт реактивной системы залпового огня "Град" под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна точными выстрелами поразил расположение украинских боевиков. Артиллеристы сорвали атаку противника, уничтожили боевой бронированный автомобиль и более десяти неонацистов.
Техник станции связи Роман Свинаренко под обстрелом противника оперативно восстановил повреждённое оборудование основной радиосети подразделения. Благодаря самоотверженности прапорщика устойчивое соединение получили пункты управления и части российских войск.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"