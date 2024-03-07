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Названы новые имена героев спецоперации

08:31
  • четверг
  • 07 марта 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и профессионализма наших военных, участвующих в спецоперации.

Расчёт реактивной системы залпового огня "Град" под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна точными выстрелами поразил расположение украинских боевиков. Артиллеристы сорвали атаку противника, уничтожили боевой бронированный автомобиль и более десяти неонацистов.

Техник станции связи Роман Свинаренко под обстрелом противника оперативно восстановил повреждённое оборудование основной радиосети подразделения. Благодаря самоотверженности прапорщика устойчивое соединение получили пункты управления и части российских войск.

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