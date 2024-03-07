В южных регионах России зацвела магнолия

Сфотографироваться с этими цветами спешат туристы

Чувственный аромат и нежные цветы раскрасили начало марта в южных регионах России - там зацвела магнолия.

В Сочи радуют прохожих нежные розовые лепестки. Белые бутоны раскрылись на деревьях в Крыму, в Анапе и в центре Севастополя, на Большой Морской улице.

Цветёт магнолия не долго, никого не оставляет равнодушным, сфотографироваться с этими символами красоты и изящества уже спешат туристы. Ароматные цветы словно утверждают - весна уже пришла. Осталось дождаться, когда станет тепло не только на юге.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"