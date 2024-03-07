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В южных регионах России зацвела магнолия

08:35
  • четверг
  • 07 марта 2024

Сфотографироваться с этими цветами спешат туристы

Чувственный аромат и нежные цветы раскрасили начало марта в южных регионах России - там зацвела магнолия.

В Сочи радуют прохожих нежные розовые лепестки. Белые бутоны раскрылись на деревьях в Крыму, в Анапе и в центре Севастополя, на Большой Морской улице.

Цветёт магнолия не долго, никого не оставляет равнодушным, сфотографироваться с этими символами красоты и изящества уже спешат туристы. Ароматные цветы словно утверждают - весна уже пришла. Осталось дождаться, когда станет тепло не только на юге.

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