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Шесть украинских дронов сбила за ночь ПВО над российской территорией

08:10
  • четверг
  • 07 марта 2024

Ликвидированы БПЛА самолетного типа

Шесть украинских беспилотников уничтожены за ночь над территорией России. О работе сил ПВО отчитались в министерстве обороны.

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Как сообщили в военном ведомстве, попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации пресечены. Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа перехвачен над территорией Курской области.

Силы противовоздушной обороны сработали также в Брянской и Тульской областях. Над территориями этих регионов сбито пять дронов ВСУ: три – под Брянском и два – под Тулой.

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