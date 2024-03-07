Шесть украинских дронов сбила за ночь ПВО над российской территорией

Ликвидированы БПЛА самолетного типа

Шесть украинских беспилотников уничтожены за ночь над территорией России. О работе сил ПВО отчитались в министерстве обороны.

Как сообщили в военном ведомстве, попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации пресечены. Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа перехвачен над территорией Курской области.

Силы противовоздушной обороны сработали также в Брянской и Тульской областях. Над территориями этих регионов сбито пять дронов ВСУ: три – под Брянском и два – под Тулой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"