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Палата представителей согласовала частичное финансирование правительства США

08:36
  • четверг
  • 07 марта 2024

Документ принят большинством голосов

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о частичном финансировании правительства США на 460 миллиардов долларов.
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За принятие данного законопроекта проголосовали 339 конгрессменов, против выступили 85 законодателей.

Без принятия этих поправок финансирование работы большинства правительственных учреждений и структур прекратится 8 марта, шесть организаций, в том числе Пентагон, продержатся до 22 марта, сообщает РИА Новости.

С конца 2023 года, когда у Вашингтона закончились согласованные средства на помощь Киеву, Конгресс США отказывается удовлетворить запрос Белого дома на новую порцию финансирования. При этом президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б при реализации сценария, в котором Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс удовлетворить запрос Белого дома на выделение финансов киевскому режиму и принять соответствующий законопроект. Он подчеркнул, что альтернативные формы помощи — например, в виде кредитов — Вашингтон не рассматривает.

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