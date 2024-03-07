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В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море

08:16
  • четверг
  • 07 марта 2024

Это нужно учитывать в боевой работе, считает депутат Ивлев

Появление многоцелевых истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании над Черным морем — это вызов, проверка нас "на слабо". Такое заявление сделал в четверг, 7 марта, депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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По словам парламентария, "кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима", поэтому России нужно быть готовой к увеличению количества таких полетов, сообщает РИА Новости.

Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов. Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев, — русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, — верны своей присяге. Так было всегда, так будет и впредь.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, поскольку такие объекты станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

Между тем источники рассказали, что западные разведслужбы после утечки записи с разговором немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту встревожены масштабами деятельности российской разведки. Один из них подчеркнул, что "игра в кошки-мышки вернулась".

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