НАТО отказалась воевать за Украину даже после ее вступления в альянс

Пятая статья договора – не спусковой крючок

Вступление Украины в НАТО вовсе не гарантирует, что западные армии будут воевать на стороне Киева. Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

Как подчеркнул профессор в статье для издания Foreign Policy, нынешняя позиция стран Запада - отказ от прямого участия в конфликте с Россией - вполне может сохраниться даже при членстве Киева в Североатлантическом альянсе. НАТО — это вовсе не волшебный щит, пояснил Киеву Уолт.

Эксперт напомнил о позиции США, которые настаивают на широкой интерпретации V статьи. В вашингтонском варианте участники НАТО действуют так, как посчитают нужным – то есть странам блока вовсе не обязательно применять свою армию для защиты другого государства.

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