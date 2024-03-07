ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО отказалась воевать за Украину даже после ее вступления в альянс

08:37
  • четверг
  • 07 марта 2024

Пятая статья договора – не спусковой крючок

Вступление Украины в НАТО вовсе не гарантирует, что западные армии будут воевать на стороне Киева. Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море
Захарова предупредила, что ждет Северную Европу при столкновении России и НАТО

Как подчеркнул профессор в статье для издания Foreign Policy, нынешняя позиция стран Запада - отказ от прямого участия в конфликте с Россией - вполне может сохраниться даже при членстве Киева в Североатлантическом альянсе. НАТО — это вовсе не волшебный щит, пояснил Киеву Уолт.

Эксперт напомнил о позиции США, которые настаивают на широкой интерпретации V статьи. В вашингтонском варианте участники НАТО действуют так, как посчитают нужным – то есть странам блока вовсе не обязательно применять свою армию для защиты другого государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.