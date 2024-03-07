Россия предостерегла Литву от конфискации автомобилей с российскими номерами

Литва потребовала до 11 марта перерегистрировать такие машины или покинуть страну

Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. Такое заявление сделали в четверг, 7 марта, в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в России.

МИД призвал сограждан использовать оставшееся время для минимизации рисков в отношении своей собственности, а Литву предупредил, что конфискацию машин с российскими номерами "можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне". Без ответа это не останется, цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Литвы решили запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай". Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что это очередное русофобское проявление.

Кроме того, по состоянию на 27 февраля Литва признала угрозой национальной безопасности 397 граждан Российской Федерации. Им отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве или в его продлении, а уже выданные разрешения отозваны.

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