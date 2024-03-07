Запад нацелен на "стратегическое поражение" России

Возможность перерастания конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе нельзя исключать. Такое заявление сделал начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Как указал военный в своей статье, которую цитирует РИА Новости, конец конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада, который ставит своей целью "стратегическое поражение" нашей страны.

Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине - от расширения участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе.

Генерал предупредил, что Запад будет пытаться любой ценой сохранить свою пошатнувшуюся гегемонию, а потому возрастает вероятность целенаправленного втягивания России в новые военные конфликты.

Основным источником военных угроз нашему государству выступает антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки представить беседу офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост, которая в результате утечки стала достоянием широкой публики, как "игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а в действительности Германия готовится к войне с Россией.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не меняет свой курс, направленный на стратегическое поражение России, а опубликованный разговор офицеров бундесвера — "это кричащее саморазоблачение".

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