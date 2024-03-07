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Российская авиация нанесла серьезный ущерб ВСУ на донецком направлении

09:06
  • четверг
  • 07 марта 2024

ВКС применяет фугасные и корректируемые авиационные бомбы

Безвозвратные потери ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр возросли. ВС России активизировали боевые действия на донецком направлении, широко применяется авиация, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Марочко подчеркнул, что большую роль играет активизация действия ВКС. Авиация применяет ФАБы и КАБы – фугасные и корректируемые авиационные бомбы - от которых украинским боевикам практически невозможно укрыться.

Рост потерь ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр подтверждается перехваченными данными. При этом украинское командование пытается занизить число, представляя в отчетах погибших как пропавших без вести, передает РИА Новости.

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