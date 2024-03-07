На мероприятии выступил президент

Свыше 800 интересных и ярких событий менее чем за неделю. В Сириусе подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие стало отличной площадкой для знакомства и сотрудничества амбициозных, талантливых и творческих людей без преувеличения со всей планеты. Выставки, семинары, мастер-классы и лекции от ведущих политиков и экспертов не оставили равнодушным никого. Но, пожалуй, самым ценным для гостей фестиваля стала возможность пообщаться с Владимиром Путиным.

Этой встречи они ждали всю фестивальную неделю. Какой бы яркой и насыщенной она ни была, но возможность лично задать вопрос российскому президенту, если и выпадает, то только раз в жизни. Участников много, тем - ещё больше. Одна из первых сразу выводит дискуссию на философский уровень.

"Это уже мой восьмой раз в России. Я очень люблю вашу страну и вашу культуру. Может быть, у вас есть совет для молодых людей, которые хотят переехать в Россию и понимать русскую душу?" – спрашивает Матиас Ковач, врач, Бельгия.

"Спасибо вам за упоминание о русской душе. Это такая сложная субстанция. Во всяком случае, у нас есть нечто такое, что отличает нас от других стран мира. Что это такое? Мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религий, традиции. Создается некоторая общность, единая российская нация. Она действительно основана на тех ценностях, которые мы сегодня называем традиционными, даже если не очень отдаем себе отчет в том, что это такое. В этом смысле российская общая культура является в известной степени уникальной", - ответил Путин.

В зале много представителей стран, элиты которых проводят недружественный антироссийский курс. Но эти молодые люди предпочитают верить здравому смыслу, а не пропаганде и политическим софизмам.

"Я говорю от имени большинства американцев. Мы не хотим, чтобы деньги наших налогоплательщиков шли на финансирование конфликта на Украине, а наша страна в это время разрушалась изнутри. Я не согласен с политикой Байдена", - заявил Кейвуд Мапин, руководитель делегации США на Всемирном фестивале молодёжи.

"Правящие элиты США, поскольку они теперь имеют монополию, прежняя система международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны, им уже не нужна", - прокомментировал Путин.

Что происходило в Донбассе, хорошо знает Андрей Савельев. Бывший боец батальона "Спарта" защищал родную землю от националистов.

"В 2012 году, ещё до Майдана, казаки в центре Киева проводили мероприятие, посвящённое дружбе России Украины и Белоруссии. Пришли бандеровцы, вырвали знамя, мне удалось спасти флаг от поругания", - рассказал он.

"Спасибо вам за вашу позицию. Потому что то, что вы делали и делаете, направлено во благо Украины и России, во благо украинского и русского народа. Рано или поздно воссоединение на духовном уровне произойдёт. Это неизбежно. Но нужно искоренять всё, что этому мешает. А мешают этому самые отвратительные проявления национализма", - заявил Путин.

Чиро Черулло - итальянский художник - изобразил на фасаде разрушенной многоэтажки в Мариуполе девочку - напоминание и символ страданий маленьких жителей Донбасса. И за стремление говорить правду подвергся ярой критике на родине.

"Это тоже зов сердца, потому что у итальянцев в сердце всегда присутствует стремление к свободе. А значит, вы уважаете стремление других людей к собственному выбору и выбору собственной судьбы", - сказал Путин.

За борьбу с последствиями неоколониализма и помощь народам Африки - трогательная благодарность от студента из Уганды. И в завершение двухчасового разговора - совместное фото с теми, кто, как и Россия, выступает за справедливый многополярный миропорядок.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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