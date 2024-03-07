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ВС России продолжают уничтожать западную технику ВСУ

11:47
  • четверг
  • 07 марта 2024

Последние данные об СВО

Российские войска выжигают опорные пункты неонацистов вдоль всей линии соприкосновения. Только за сутки на Краснолиманском участке ликвидированы около 500 боевиков. Натовская техника горит на Купянском направлении. Уничтожены 3 установки "Краб" польского производства и американская гаубица.

Работают расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В зоне спецоперации в составе группировки "Восток" они надежно прикрывают небо как над расположениями наших подразделений, так и гражданские объекты на Южнодонецком направлении.

Тульские артиллеристы-десантники уничтожили несколько групп пехоты ВСУ на Северском направлении. Работали расчеты РСЗО "Град". При поддержке артиллерии и авиации наши штурмовики продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения группировки "Юг".

На Авдеевском направлении позиции минометов и опорные пункты ВСУ уничтожили танкисты центрального военного округа. В боях хорошо зарекомендовал себя модернизированный танк Т-72Б3М. Он оборудован дополнительной защитой башни, бортов и днища. В распоряжении экипажа обновленная 125-миллиметровая пушка, многоканальный прицел "Сосна-У" и тепловизор. Стрельба ведется по навесной траектории, что позволяет поражать цели с высокой точностью.

На Северодонецком направлении удар по опорным пунктам националистов нанесли вертолеты армейской авиации ВКС. Вылеты проходят в составе группы из трех машин - разведывательно-ударного вертолета Ка-52 и вертолетов прикрытия.

Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении. За высокую точность и дальность стрельбы артиллеристы называют гаубицу "Мста-Б" снайперским оружием.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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