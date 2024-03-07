Жители Часова Яра рассказали журналистам всю правду

Репортаж телеканала CNN из города Часов Яр. Пока солдаты ВСУ в сюжете давят на жалость, что им не хватает оружия и людей для удержания населённого пункта, местные жители, хоть и пряча лица, но говорят уверенно: они ждут прихода русских. Находиться в заложниках киевского режима не хватает больше ни сил, ни терпения.

Показательно, что английские субтитры, дублирующие речь местных жителей, написано корректно - смысл не искажен. Более того, авторы материала сами указывают в скобках, что речь идёт о зверствах солдат ВСУ. С такими выводами впору объявлять американский рупор демократии агентами Кремля - за распространение российской пропаганды.

Репортаж - практически щелчок по носу киевскому режиму. В Вашингтоне и так из кожи вон лезут, чтобы придумать, где достать для Украины обещанные миллиарды. Крупный пакет помощи забуксовал в Конгрессе, и вот администрация Байдена предлагает пойти на отчаянные меры: взять деньги из бюджета, заложенного на финансирование собственной армии. Речь идёт о 200 миллионов долларов.

Ну а пока посылка с американскими долларами зависла на стадии рассмотрения, Киеву спешно вынуждены протягивать руку помощи европейцы. В Чехии нашли деньги на реализацию собственной инициативы поддержки Украины - некие союзники готовы выделить средства на 800 тысяч артиллерийских снарядов. Представители киевского режима верят в лучшее. Похоже, всё, правда, больше на аутотренинг.

"Ситуация на фронте трудная, но на войне нет статики и всё развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед. Украина найдет ответы на возникающие вызовы - и со "снарядным голодом" и с пополнением резервов", - заявил Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины.

Пока Запад точно меняет стратегию поставок на Украину западной техники. Горящие в полях американские "Абрамсы" слишком негативно сказываются на репутации ВПК. Акции производителя резко упали. Киев при этом получил гнетущее звание "кладбища" иностранных танков. Проблему же с нехваткой мобилизованных украинские ТЦК решают в свойственной себе манере - в окопы загоняют хитростью и обманом.

Кадры, как сообщают телеграм-каналы, из Одессы. Чтобы выманить мужчину в подъезд, сотрудники военкомата отключили в его квартире свет. Как только он вышел, его оперативно скрутили и увезли в известном направлении.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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