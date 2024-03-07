ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Победителями конкурса "Лидеры России" стали 33 москвича

11:56
  • четверг
  • 07 марта 2024

Они смогут реализовать свои проекты

33 москвича стали победителями юбилейного пятого сезона конкурса "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Суперфиналисты получат крупные гранты на выбранную программу обучения в российских вузах. А также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны и другие бонусы, которые помогут им реализовать свои проекты и занять высокую должность в государственных структурах и крупных компаниях.

"Победитель, финалист или участник конкурса, он имеет уже подтверждённую оценку различных своих управленческих компетенций. Кроме того, видно, что это человек инициативный, он хочет взять на себя дополнительную ответственность и реализовать что-то масштабное, важное и, в моём случае, социально-значимое", - говорит Юхан Бинну, руководитель проекта, АО "Производственная система "ПСР".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конкурс "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.