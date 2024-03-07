Победителями конкурса "Лидеры России" стали 33 москвича

Они смогут реализовать свои проекты

33 москвича стали победителями юбилейного пятого сезона конкурса "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Суперфиналисты получат крупные гранты на выбранную программу обучения в российских вузах. А также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны и другие бонусы, которые помогут им реализовать свои проекты и занять высокую должность в государственных структурах и крупных компаниях.

"Победитель, финалист или участник конкурса, он имеет уже подтверждённую оценку различных своих управленческих компетенций. Кроме того, видно, что это человек инициативный, он хочет взять на себя дополнительную ответственность и реализовать что-то масштабное, важное и, в моём случае, социально-значимое", - говорит Юхан Бинну, руководитель проекта, АО "Производственная система "ПСР".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"