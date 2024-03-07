В Севастополе реставрируют посвященный Крымской войне мемориальный комплекс

Восстановление памятников планируют закончить летом

В Крыму реставрируют мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Севастополя в годы Крымской войны. Он расположен на Историческом бульваре в самом центре города. Ансамбль насчитывает 14 объектов культурного наследия.

Камнезаменитель тщательно обрабатывают бормашиной – придают фактуру исторических гранитных блоков. Реставраторы в шутку называют себя хирургами - слишком уж тонкая и сложная работа. Памятник Тотлебину серьезно пострадал еще во время Великой Отечественной. После Победы его наспех восстановили и больше к монументу не притрагивались. Корни деревьев разрушили основание. Поэтому 300-килограммовые блоки пришлось перебрать. Фундамент укрепить и сделать гидроизоляцию. В ходе работ открылась засыпанная землей стена и клумба – их восстановят в первозданном виде, как и скульптуры.

"Были вырваны куски бронзы, было очень много заплаток, которые в послевоенные годы по-быстрому залепили, закрасили памятник толстым слоем краски. Когда мы произвели очистку, мы это все обнаружили, сделали новые заплатки, отлили из бронзы, все восстановили. Сейчас памятник готовится к патинированию и к дальнейшей консервации", - рассказал Игорь Тарасенко, прораб компании подрядчика.

Эдуард Тотлебен - организатор первой обороны Севастополя. Под его руководством на этом холме в считанные месяцы были возведены непреступные укрепления: 27 батарей, бастион, редут. Это был не только образец фортификационного искусства, но и символ мужества и стойкости русских солдат и матросов.

"Вот оно – это страшное, действительно ужасное место", - писал Лев Николаевич Толстой. Он служил в качестве артиллериста и даже был награжден орденом Святой Анны IV степени. Хотя награды заслуживал каждый. Французы выбрали 4-й бастион направлением для главного удара. В иной день на защитников этих редутов могло обрушится до 2 тысяч снарядов. Здесь же развернулась подземно-минная война. Но неприятель так и не смог ворваться на эти позиции.

После окончания Крымской войны городская дума запретила застройку этой территории. Было решено увековечить память защитников Севастополя.

"По бывшей дороге, которая использовалась защитниками Севастополя, была проложена центральная аллея бульвара, а также создан целый комплекс памятников, который увековечивал те батареи и тех защитников, которые обороняли это укрепление. Была объявлена всероссийская подписка по сбору средств, по которой собирались средства по благоустройству территории", - рассказала Екатерина Малиновская, заведующая отделом Крымской войны Музея обороны Севастополя.

На историческом бульваре появилось 14 памятников. Сейчас ансамбль на реставрации. Три объекта уже готовы - обломок скалы, выброшенный взрывом, стела в память о пребывании на 4-й батарее Льва Толстого и Мемориал батареи Костомарова. Впервые за 70 лет капитально ремонтируют и здание панорамы обороны Севастополя.

"Завершено проведение работ по усилению фундаментов, по замене остекления на световом фонаре, заменена верхняя часть кровельного покрытия из меди на куполе панорамы. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы", - сообщил Вячеслав Шебатько, начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя.

Восстановление памятников планируют закончить летом, здания панорамы – к концу года, после чего специалисты смогут приступить к реставрации полотна.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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