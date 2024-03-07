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МИД Китая объяснил, в чем особенность сотрудничества с Россией

10:05
  • четверг
  • 07 марта 2024

Это стратегический выбор, основанный на интересах двух народов

Китай готов и далее сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами. Об этом в четверг, 7 марта, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И.
Министры обороны России и КНР обсудили укрепление военного сотрудничества

Дипломат напомнил, что в 2024 году Москва и Пекин отметят 75-летие установления дипломатических отношений. Страны совместно проведут Годы культуры Китая и России.

Отношения двух стран открывают новые возможности развития, это стратегический выбор обеих сторон, основанный на интересах двух народов, цитирует китайского министра РИА Новости.

Ранее замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун провел консультации с замглавы МИД России Андреем Руденко, по итогам которых Пекин заверил Москву в твердой поддержке в контексте предстоящих выборов президента в России. Китай и Россия высоко оценивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран в 2023 году.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москве хорошо известны "страшилки" о том, что Китай может занять доминирующее положение, а также о влиянии такого сценария на суверенитет других государств. Однако, подчеркнул президент, "мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков".

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